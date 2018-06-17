Бейонсе и Джей Зи сняли клип в Лувре. Посмотрите его прямо сейчас

Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи выпустили совместный клип на песню «Apeshit». Видео, режиссером которого стал Рики Сэз, было снято в парижском Лувре. В частности, в кадре супруги позируют около картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

APES**T — THE CARTERS Beyoncé

Песня «Apeshit» вошла в совместный альбом супругов «Everything is Love», выпущенный дуэтом под псевдонимом The Carters (Картер — фамилия музыкантов).

Альбом, состоящий из девяти треков, пока доступен для прослушивания только на стриминг-сервисе Tidal (официально в России не доступен), принадлежащем Джей Зи.