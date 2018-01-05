Джей Зи выпустил видео о семейных ссорах. В нем Конституцию США заново переписывают женщины

Американский рэпер Джей Зи выпустил видеоклип на «Family Feud» — песню с последнего альбома музыканта «4:44», записанную при участии его жены Бейонсе и посвященную преодолению внутрисемейных разногласий.

JAY-Z «Family Feud ft. Beyoncé» JayZVEVO

Ролик длится восемь минут, и сама песня занимает в нем только последнюю часть — в ней рэпер читает текст песни в церкви, как бы исповедуясь супруге. Остальные шесть минут — фантастический мини-фильм: он стартует со сцены убийства в 2444 году, после чего действие раскручивается обратно в сторону настоящего; в какой-то момент, в частности, нам показывают, как в 2050 году группа из нескольких женщин — среди которых, например, актрисы Джессика Честейн, Бри Ларссон и Рашида Джоунс — переписывают заново американскую конституцию. Видео прозрачно намекает, что до такой ситуации страну довели люди, которые хотели «сделать ее снова великой» («Сделаем Америку снова великой» — лозунг нынешнего президента США Дональда Трампа).

Сняла видео Ава Дюверней — режиссер фильма о Мартине Лютере Кинге «Сельма». Саундтрек к нему сделал калифорнийский электронщик Flying Lotus.

Альбом Джей Зи «4:44» вышел в июне 2017 года и был в значительной степени посвящен размышлениям рэпера о супружеской измене. Она же была лейтмотивом «Lemonade» Бейонсе — одной из лучших пластинок 2016 года.