Словарь цифровых сервисов для бизнесаПартнерская статья
шапито

Джей Зи выпустил три новых клипа. В них снялись его мать, Рон Перлман и Сьюзан Сарандон

Meduza
10:16, 22 декабря 2017

Рэпер Джей Зи выпустил три клипа на песни со своего альбома «444», который вышел в июне 2017 года.

Smile

В записи песни участвовала мать Джей Зи Глория Картер. Она же снялась в клипе. В композиции есть такие строчки: «У мамы четверо детей, но она лесбиянка, и ей очень долго приходилось играть роль другого человека».

JAY-Z — Smile ft. Gloria Carter
JayZVEVO

Marcy Me

Клип сняли братья Сэфди — авторы криминальной драмы «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном в главной роли. По сюжету видео, полицейские следят за молодыми чернокожими людьми.

JAY-Z — Marcy Me
JayZVEVO

Legacy

«Legacy» — десятиминутная короткометражка. В ней снялись актеры Рон Перлман, Джесси Уильямс и Сьюзан Сарандон.

JAY-Z — Legacy
JayZVEVO

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме