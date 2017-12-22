Джей Зи выпустил три новых клипа. В них снялись его мать, Рон Перлман и Сьюзан Сарандон

Рэпер Джей Зи выпустил три клипа на песни со своего альбома «444», который вышел в июне 2017 года.

Smile

В записи песни участвовала мать Джей Зи Глория Картер. Она же снялась в клипе. В композиции есть такие строчки: «У мамы четверо детей, но она лесбиянка, и ей очень долго приходилось играть роль другого человека».

JAY-Z — Smile ft. Gloria Carter JayZVEVO

Marcy Me

Клип сняли братья Сэфди — авторы криминальной драмы «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном в главной роли. По сюжету видео, полицейские следят за молодыми чернокожими людьми.

JAY-Z — Marcy Me JayZVEVO

Legacy

«Legacy» — десятиминутная короткометражка. В ней снялись актеры Рон Перлман, Джесси Уильямс и Сьюзан Сарандон.