Бейонсе выступила на Coachella. Это было феерично!

Певица Бейонсе выступила на одном из главных музыкальных фестивалей — Coachella в Калифорнии. И теперь поклонники в шутку призывают переименовать фестиваль в Beychella — настолько им понравилось выступление певицы.

Вот так выглядело открытие шоу:

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 15, 2018 at 9:31am PDT

Костюмы для выступления певицы создал креативный директор модного дома Balmain Оливье Рустен. По его словам, он вдохновлялся образом Клеопатры.

На концерте певица спела дуэтом со своим мужем, рэпером Джей Зи, и станцевала с сестрой Соланж.

A post shared by RIO'NCÉ (@rionceoficial) on Apr 16, 2018 at 2:41am PDT

Также на фестивале воссоединилась группа Destinyʼs Child, в которой Бейонсе начинала свою музыкальную карьеру. Трио исполнило несколько самых популярных песен, в том числе «Say My Name».

A post shared by RIO'NCÉ (@rionceoficial) on Apr 16, 2018 at 2:38am PDT

Запись трансляции выступления Бейонсе доступна во «ВКонтакте»: