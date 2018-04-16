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Бейонсе выступила на Coachella. Это было феерично!

Meduza
10:40, 16 апреля 2018

Певица Бейонсе выступила на одном из главных музыкальных фестивалей — Coachella в Калифорнии. И теперь поклонники в шутку призывают переименовать фестиваль в Beychella — настолько им понравилось выступление певицы.

Вот так выглядело открытие шоу:

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Костюмы для выступления певицы создал креативный директор модного дома Balmain Оливье Рустен. По его словам, он вдохновлялся образом Клеопатры.

На концерте певица спела дуэтом со своим мужем, рэпером Джей Зи, и станцевала с сестрой Соланж.

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Также на фестивале воссоединилась группа Destinyʼs Child, в которой Бейонсе начинала свою музыкальную карьеру. Трио исполнило несколько самых популярных песен, в том числе «Say My Name».

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Запись трансляции выступления Бейонсе доступна во «ВКонтакте»:

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