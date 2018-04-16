Бейонсе выступила на Coachella. Это было феерично!
Певица Бейонсе выступила на одном из главных музыкальных фестивалей — Coachella в Калифорнии. И теперь поклонники в шутку призывают переименовать фестиваль в Beychella — настолько им понравилось выступление певицы.
Вот так выглядело открытие шоу:
Костюмы для выступления певицы создал креативный директор модного дома Balmain Оливье Рустен. По его словам, он вдохновлялся образом Клеопатры.
На концерте певица спела дуэтом со своим мужем, рэпером Джей Зи, и станцевала с сестрой Соланж.
Также на фестивале воссоединилась группа Destinyʼs Child, в которой Бейонсе начинала свою музыкальную карьеру. Трио исполнило несколько самых популярных песен, в том числе «Say My Name».
Запись трансляции выступления Бейонсе доступна во «ВКонтакте»: