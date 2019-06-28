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Джони Айв — человек из «белой комнаты» Реклама с участием главного дизайнера Apple как искусство

Источник: Meduza

Главный дизайнер Apple Джони Айв объявил об уходе из компании, где работал с 1992 года. Это конец эпохи: мы ведь каждый день пользуемся iPhone, MacBook, iMac, iPod и другими устройствами, чей дизайн придумал Айв. Но для многих он просто тот самый мужчина из «белой комнаты», в которой снимают рекламу Apple. Айв умеет в три предложения и без лишних терминов объяснить, почему очередная новинка компании, будь то умные часы или карандаш для iPad, — это инновация, которой нужно восхищаться. Выступления Айва в «белой комнате» приятно не только смотреть, но и слушать как подкасты — это само по себе искусство. Все дело в его спокойном голосе и британском акценте.