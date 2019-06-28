Главный дизайнер Apple Джони Айв уйдет из компании

Джони Айв покинет должность главного дизайнера Apple. Об этом говорится в заявлении корпорации.

Айв решил основать собственную дизайнерскую студию. Apple станет одним из основных ее клиентов, отмечается в пресс-релизе. Financial Times со ссылкой на Айва пишет, что его студия получит название LoveFrom.

После ухода Айва команду дизайнеров Apple возглавят Эванс Хэнки, вице-президент по индустриальному дизайну, и Алан Дай, вице-президент по дизайну пользовательского интерфейса.

Джони Айв работал в Apple c 1992 года. Под его руководством был разработан дизайн первого iMac, а также дизайн iPod, iPhone и Macbook. Голосом Айва было озвучено большинство роликов с анонсами новых продуктов Apple.

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