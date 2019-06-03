Apple показала Mac Pro с 28-ядерным процессором и монитор с разрешением 6K. Одна подставка к монитору стоит тысячу долларов
Источник: Apple
Надежный источник
Компания Apple представила на ежегодной конференции для разработчиков WWDC новый компьютер Mac Pro с процессором Intel Xeon, который будет иметь до 28 ядер.
Цены на Mac Pro начинаются от 5999 долларов за комплектацию с 8-ядерным процессором и SSD на 256 гигабайт. Продажи начнутся осенью.
Одновременно с этим Apple представила монитор с 32-дюймовым экраном и разрешением 6K. Стартовая цена на монитор начинается от 4999 долларов. Отдельно от него — за 999 долларов — будет продаваться подставка Pro stand, которая позволяет регулировать наклон и высоту.