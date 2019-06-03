Apple анонсировала новую версию iOS с темным режимом. И представила отдельную операционную систему для айпадов

Компания Apple во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC анонсировала новую версию iOS 13, в которой появится темный режим.

Introducing Dark Mode in iOS 13 — Apple Apple

В новой версии iOS улучшена производительность, так, приложения открываются в два раза быстрее, а функция Face ID запускает заблокированный экран на 30% быстрее. Также Apple обновила собственную клавиатуру, добавив в нее свайпы. Кроме того, в iOS добавили возможность делиться звуком со своего устройства на две пары наушников AirPods.

Apple полностью обновила программу «Напоминания», изменив внешний вид приложения и добавив новые фильтры. Также обновления получили «Заметки», браузер Safari, почтовый сервис Apple Mail и карты Apple Maps (в них добавили функцию, похожую на Google Street View).

iOS 13 будет доступна для айфонов, начиная с iPhone 6S, и появится в публичном доступе в конце июня.

Apple представила на конференции новую операционную систему iPadOS, разработанную для планшетов компании. iPadOS получила домашний экран с виджетами (как в Центре уведомлений), возможность открывать две версии одного приложения на двух экранах, а также поддержку флеш-накопителей в приложении «Файлы» и «настольную» версию Safari.

Также компания обновила операционную систему Watch OS. У «умных часов» Apple Watch появился свой магазин приложений.