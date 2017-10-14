Что смотреть в кино: «Сделано в Америке», «Аритмия», «Салют-7», Витька Чеснок и «Родные» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: боевик «Сделано в Америке» с Томом Крузом; победитель Берлинского фестиваля, мелодрама «О теле и душе»; один из лучших российских фильмов этого года «Аритмия» Бориса Хлебникова; «Родные» Виталия Манского, которые полгода не могли получить прокатное удостоверение; драма «Салют-7» с Владимиром Вдовиченковым и лучший российский дебют — «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.