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Что смотреть в кино: «Сделано в Америке», «Аритмия», «Салют-7», Витька Чеснок и «Родные» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: боевик «Сделано в Америке» с Томом Крузом; победитель Берлинского фестиваля, мелодрама «О теле и душе»; один из лучших российских фильмов этого года «Аритмия» Бориса Хлебникова; «Родные» Виталия Манского, которые полгода не могли получить прокатное удостоверение; драма «Салют-7» с Владимиром Вдовиченковым и лучший российский дебют — «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.
Сделано в Америке
Злая сатира по реальным событиям: Том Круз работает одновременно на ЦРУ и Пабло Эскобара, набивая шкафы пачками долларов. Актуальное кино.
Для кого: для критикующих США
О теле и душе
Деликатная драма о двух аутичных одиночках, полюбивших друг друга на мясокомбинате. Они видели общие сны, в которых превращались в оленей
Для кого: для нежных
Аритмия
По мнению многих, лучший русский фильм года. Мелодрама о супругах-врачах, решивших развестись. Кино о разрухе, солидарности и прощении.
Для кого: для надеющихся на лучшее
Салют-7
Ответ «Гравитации» (и «Времени первых») — трогательный, живой и визуально изобретательный российский фильм о ликвидации аварии в космосе
Для кого: для влюбленных в космос
Родные
Долгожданная документальная сага о родственниках режиссера, живущих по всей Украине и России, от Львова до Севастополя и от Одессы до Донецка
Для кого: для травмированных конфликтом России и Украины
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Бодрый и неописуемо живописный дебют — трагикомедия про гопника, везущего парализованного отца в дом инвалидов под музыку рэпера Хаски
Для кого: для молодых и наглых