«Салют-7» vs. «Время первых»: найдите пять отличий Мы сравнили два космических блокбастера 2017 года, каждый из них называют российской «Гравитацией»

На экраны вышел новый отечественный фильм «Салют-7» режиссера Клима Шипенко, который снимался одновременно с «Временем первых». Невзирая на разницу в полгода между двумя премьерами, от сравнений уйти невозможно. Обе картины явно претендуют на звание «российской „Гравитации“». Обе основаны на реальных событиях, действие обеих разворачивается в советское время. Сюжет обеих — приключения двух наших космонавтов, которым необходимо решить сложную задачу. Жизни героев в каждом случае подвергаются опасности. За них переживают на Земле в Центре управления полетами — а жены и дети героев сидят, глотая слезы, у телефонов и телевизоров, где рассказывают лишь часть правды. Однако между ними есть и принципиальная разница — кинокритик Антон Долин нашел пять отличий.

1. Эпоха. «Время первых» — это середина 1960-х, когда, в самом деле, все случалось впервые: первый человек в космосе, первый человек в открытом космосе, первый человек на луне… Впрочем, в фильме пафос первооткрывательства (в чем именно была научная необходимость подвига Алексея Леонова, вышедшего в открытый космос, зрителям не объясняли) сменялся гонкой с соперником — Штатами. В космосе герой картины выполнял указания партии и правительства, и первый рапорт по радио передавал лично Брежневу.

«Салют-7» показывает страну и мир двадцать лет спустя. Авария на станции «Салют-7» кажется зловещей параллелью с грядущим распадом СССР, которую подстроили не авторы сценария, но сама история. Мотивация у персонажей тоже другая. Они летят в космос не для того, чтобы победить в каком-то виртуальном состязании, а чтобы исправить неполадки. Настрой деловой, житейский, не героический.

Кинокомпания СТВ / Наше Кино

2. Патриотизм. Во «Времени первых» оба космонавта и их вдохновитель Сергей Королев были готовы пожертвовать всем ради престижа родины. В духе «Повести о настоящем человеке» они совершали невозможное ради выполнения невероятной задачи.

В «Салюте-7» герои далеки от безупречности. Они противоречат начальству, ругаются друг с другом, пьют запрещенную в космосе водку и носят идиотские вязаные шапочки, которые спасают их в решающий момент. На подвиг их толкает, скорее, молодецкая удаль и чисто русская любовь к свершению чего-то немыслимого «на слабо». Родина, меж тем, готова избавиться от них, сбив станцию ракетой (лишь чудом удается избежать такого исхода).

3. Реализм. «Время первых» основано на реальных событиях, Алексей Леонов выступил консультантом и продюсером картины. Евгений Миронов играл именно Леонова, а Константин Хабенский — его напарника Павла Беляева. Точность в деталях отмечали все наблюдатели, особенно, ученые.

«Салют-7» куда больше похож на фантастическое кино. Его пролог — прямая аллюзия на «Гравитацию»; в финале этого пролога лицо героя Владимира Вдовиченкова заливает неземной свет — и потом он сообщает врачу, что увидел ангелов. Это недвусмысленная заявка на отказ от прямолинейного реализма. Мужественный Вдовиченков играет вымышленного командира экипажа Владимира Федорова (а не прототипа — Владимира Джанибекова), Павел Деревянко — фактурного и трогательного Виктора Алехина (а не реального Виктора Савиных). Возможно, это развязало руки технической команде при съемках космических сцен — впечатляющих и небывалых. Оператором этих эпизодов был Сергей Астахов, снимавший лучшие фильмы Алексея Балабанова.

Кинокомпания «СТВ»

4. Юмор. «Время первых» — фильм, полный героического пафоса. Герои «Салюта-7» даже в трагических ситуациях не перестают шутить. Монументальная аллюзия на ключевую сцену «Армагеддона» Майла Бэя (помните, как космонавт Андропов там устранял неполадку на космическом корабле?) и включение в саундтрек песен «Землян» и Аллы Пугачевой — тоже своеобразные шутки. В конечном счете, перед нами не столько историческое, сколько развлекательное жанровое кино, правда, зависшее между жанрами космического триллера и производственного (кино)романа.

5. Создатели. «Время первых» было сделано одной из самых успешных киностудий мейнстримного кино в России — «Базелевсом» Тимура Бекмамбетова. В соответствии с заветами продюсерского кино постоянно менялись имена режиссеров: сначала предполагалось, что картину снимет Сергей Бодров, затем Юрий Быков, а кончилось тем, что за постановку взялся Дмитрий Киселев, известный по сугубо коммерческим картинам «Черная молния», «Джентльмены, удачи» и «Елки».

«Салют-7», напротив, первый масштабный продюсерский проект Бакура Бакурадзе, режиссера радикальных авторских фильмов «Шультес», «Охотник» и «Брат Дэян». Сценаристы Алексей Чупов и Наталья Меркулова известны по фестивальному хиту «Интимные места». Учившийся в Штатах постановщик Клим Шипенко снимал до того как коммерческое («Любит не любит»), так и авторское («Кто я?») кино и участвовал в «Кинотавре».