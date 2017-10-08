Завтрак чаще всего делают на бегу — времени и желания экспериментировать с ним, как правило, нет. А зря: неординарный и с толком приготовленный завтрак может задать настроение на весь день; всего-то стоит заготовить ингредиенты заранее и встать немного пораньше. Специально для «Медузы» гастрономический журналист Виктория Боярская составила утреннее меню на целую неделю — семь рецептов, от простых до изысканных, по которым можно готовить хоть каждый день.

Скрэмбл с семгой, шакшука, чаванмуси и другие рецепты на всю неделю

Что приготовить на завтрак? Скрэмбл с семгой, шакшука, чаванмуси и другие рецепты на всю неделю

Растопите сливочное масло в сковороде и убавьте огонь до минимума. Влейте в сковороду яичную смесь и начинайте аккуратно перемешивать венчиком, постоянно отделяя массу от дна. Задача состоит в том, чтобы скорее заварить яйца, чем поджарить их, потому что канонический скрэмбл по своей текстуре должен быть кремовым, напоминать густую сметану и не иметь комочков. Когда масса приблизится по консистенции к сметане, выключите огонь и накройте сковороду крышкой. Оставьте постоять пять минут.

Чтобы приготовить скрэмбл, понадобится сковородка с толстым дном (и лучше, если она будет чугунная или с антипригарным покрытием). Соедините в глубокой миске яйца, сливки и соль. Тщательно взбейте венчиком, чтобы смесь была полностью однородной.

Апельсин нарежьте кружочками и выложите на рыбу поверх соляного слоя. Туго оберните кусок филе в пленку, выложите в глубокую форму и прижмите сверху тарелкой и каким-нибудь грузом. Уберите в холодильник минимум на 24 часа.

Чтобы засолить филе, понадобится около суток. Но можно держать рыбу в соленой «обертке» и дольше, до трех дней. Расстелите на большой разделочной доске 2-3 слоя пищевой пленки и выложите на нее пару столовых ложек соли. Сверху положите кусок филе. Если он с кожей, то ее лучше заранее срезать и положить кусок рыбы вниз той стороной, где была кожа. Оставшуюся соль ровным слоем распределите по поверхности филе.

500-600 граммов филе семги (лучше одним куском); 100-150 граммов соли, один апельсин; 6 яиц; 80 граммов сливочного масла; 100 мл сливок жирностью 20-22%; щепотка соли; столовая ложка каперсов (для подачи); молотый или дробленый черный перец по вкусу; тосты.

Солить по этому рецепту можно любую лососевую рыбу: семгу, кету, горбушу. Чем более крупным и толстым будет кусок филе, тем деликатнее в итоге получится соленый вкус. Готовую рыбу можно хранить в плотно закрывающемся контейнере в холодильнике до семи дней.

Готовое тесто можно хранить в холодильнике три-четыре дня, но для того, чтобы готовить вафли, его лучше достать заранее и подержать при комнатной температуре 20-30 минут. Выкладывайте тесто в вафельницу небольшими шариками, учитывая, что оно увеличится в объеме при запекании.

Добавьте яйца, продолжая интенсивно перемешивать тесто лопаткой или погружным миксером с насадкой-спиралью. Перемешивать картофельное тесто нужно до тех пор, пока оно не остынет практически до комнатной температуры.

Разомните картошку в полностью однородное пюре, сразу добавив соль и сливочное масло, пока содержимое кастрюли еще остается очень горячим. Верните кастрюлю с пюре на плиту, всыпьте манку и муку и тщательно перемешайте тесто в течение двух-трех минут, не снимая с огня, чтобы мука заварилась. Снимите с плиты.

Картофель очистите, нарежьте на четвертинки и выложите в кастрюлю с кипящей водой. Сварите до готовности и слейте воду.

Красная или черная икра — тоже отличные варианты, но мы рекомендуем приготовить к картофельным вафлям соус из щучьей икры со сметаной.

Распределите массу поверх слив ровным слоем. Запекайте в предварительно разогретой до 170°C духовке 45 минут. Готовую гранолу лучше подавать горячей: раскладывайте ее из формы большой ложкой, захватывая нижний слой со сливами, и поливайте греческим йогуртом по вкусу.

Для гранолы смешайте овсяные хлопья с изюмом, клюквой, семечками и орехами. Растопите сливочное масло в микроволновке и влейте горячим в сухую смесь. Туда же добавьте мед и хорошо перемешайте.

Если вы используете замороженные сливы, очищенные от косточек, размораживать их заранее не нужно. Свежие сливы разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки в большую глубокую форму для запекания в один слой.

12-14 слив; 2 стакана овсяных хлопьев медленного приготовления («Геркулес»); 80 граммов сливочного масла; 3 столовые ложки меда (можно заменить коричневым сахаром); 2-3 столовые ложки изюма; 2-3 столовые ложки сушеной клюквы; 2-3 столовые ложки семечек или орехов (подойдут любые); 300 граммов или больше греческого йогурта (без добавок) для подачи.

Сухую смесь для гранолы можно подготовить заранее и хранить в контейнере с крышкой. Утром останется только смешать ее с медом и растопленным маслом. Сливы тоже можно заготовить заранее, очистив от косточек и заморозив. В этом случае утреннее приготовление гранолы потребует минимальных усилий.

Шакшука

Чтобы все получилось, понадобятся два важнейших компонента: схуг и бахарат. Схуг — это густой соус-паста, приготовленный из красных или зеленых перцев чили с добавлением чеснока и приправ. Бахарат (или баарат) — одна из наиболее распространенных арабских смесей специй. И то и другое можно найти в готовом виде в кошерных магазинах или отделах восточной кухни больших супермаркетов, но можно и приготовить дома самостоятельно: заготовки хорошо хранятся и пригодятся вам не один раз.

Ингредиенты для зеленого схуга:

4 зеленых стручка чили; 2 зубчика чеснока; 1 большой пучок кориандра; чайная ложка соли; четверть чайной ложки молотой зиры; четверть чайной ложки молотого кайенского перца; растительное масло (чтобы сохранить пасту).

Для смеси бахарат:

Чайная ложка черного перца горошком; половина чайной ложки семян кориандра; половина чайной ложки молотой корицы; 8 бутонов гвоздики; чайная ложка зиры; 3 стручка кардамона; чайная ложка молотой сладкой паприки; свеженатертая четвертинка мускатного ореха.

Для шакшуки (на 2 порции):

Головка репчатого или белого лука; один сладкий перец; 300 граммов томатов без кожи в собственном соку; чайная ложка смеси бахарат; чайная ложка схуга; 6 яиц; 60-80 мл оливкового масла extra virgin; дробленый черный перец по вкусу; листья с нескольких веточек кориандра; пита, лепешки или свежий хлеб для подачи.

Приготовление:

Все ингредиенты для схуга выложите в чашу блендера и измельчите в однородную пасту. Из пучка кориандра лучше использовать только листья. Готовую пасту переложите в стерильную банку с крышкой и залейте тонким слоем растительного масла, чтобы она дольше хранилась. Каждый раз, когда берете схуг из банки, используйте только чистую ложку и обновляйте масляный защитный слой.

Ингредиенты для смеси бахарат измельчите в мельнице для специй (подойдет и чистая кофемолка), просейте через не самое мелкое сито, чтобы удалить чешуйки от семян, и переложите в сухую плотно закрывающуюся емкость для хранения.

Чтобы готовить шакшуку на двоих, нужна глубокая сковорода среднего размера.

Нарежьте лук и сладкий перец (очистив его от семян) кубиками одинакового размера, примерно с ноготь на большом пальце. Разогрейте сковороду с достаточным количеством хорошего оливкового масла — слой масла на дне сковороды должен быть толщиной примерно полсантиметра. Выложите в масло лук и обжаривайте до светло-бежевого цвета три-четыре минуты. Добавьте перец и готовьте все вместе еще несколько минут.

Выложите к луку и перцу томаты (если они целые, лучше разрезать их на четвертинки) вместе с соком из банки. Приправьте овощи схугом и смесью бахарат — вкус может оказаться достаточно пряным для тех, кто не привык к восточным специям, поэтому начните с половины указанных в рецепте количеств. Тушите все вместе около семи минут, помешивая, на среднем огне.

Сделайте в соусе углубления и выбейте в них яйца. Слегка потыкайте белок вилкой, чтобы он частично вмешался в томатный соус. Желтки не трогайте. Накройте сковороду крышкой и готовьте 10 минут на среднем огне или поставьте сковороду на это же время в предварительно разогретую до 180°C духовку. Шакшука готова, когда белок «схватился», но желтки остались жидкими.