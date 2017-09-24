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Бензин не сдается. Как автопроизводители отвечают на появление электромобилей
Электромобили захватывают мир. С каждым годом появляется все больше новых моделей, а производители и целые страны обещают полностью отказаться от бензиновых двигателей через пару десятков лет. Но разработчики машин с двигателем внутреннего сгорания и не думают сдаваться: они тоже предлагают новые технологии и повышают эффективность. Рассказываем, как бензиновые двигатели отвечают электрическим.
Выжать все по максимуму
Двигатель внутреннего сгорания далеко ушел от изобретения XIX века. Его эффективность постоянно повышалась еще до появления доступных электромобилей. По оценке Агентства по охране окружающей среды США, за последние 40 лет производители автомобилей практически удвоили показатели экономии топлива.
Только с 2005 по 2015 год в мире в среднем стали тратить на литр меньше бензина (и другого вида топлива в эквивалентном пересчете), чтобы проехать 100 километров. К 2015 году, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), этот показатель опустился до 7,6 литра на 100 километров. Глобальная цель — снизить этот показатель к 2030 году до 4,4 литра.
Обычный бензиновый двигатель продолжает меняться
Улучшение бензинового двигателя внутреннего сгорания, с которым мы сталкиваемся чаще всего, не закончилось после прихода электронного инжектора на смену карбюратору. В массовых машинах все чаще используют турбонаддув, чтобы снизить объем двигателя, не уменьшая мощность.
На этом попытки добиться экономии не заканчиваются. Уже в 2018 году Nissan обещает выпустить первые машины, в которых компьютер сможет регулировать степень сжатия топливной смеси — переходить с «уличного» на «гоночный» режим, изменяя механические параметры работы поршней внутри двигателя.
Есть даже предложение ставить в обычные машины двигатели со встречными поршнями — как в танках и самолетах. Исследователи утверждают, что это увеличит эффективность на 50%.
Если лень что-то придумывать, можно сжульничать
В 2015 году стало известно, что Volkswagen использовал специальное программное обеспечение на дизельных автомобилях для обмана контролирующих органов, которые измеряют вредные выбросы. Хотя делалось это прежде всего для соблюдения экологических стандартов, фактически машины в лабораторных условиях «экономили» топливо.
VW согласился потратить миллиарды долларов на решение проблемы и начал обновлять программы контроля режима двигателя в машинах. Причем после обновления в отдельных случаях владельцы начали жаловаться на то, что расход топлива увеличился даже в обычном (а не только лабораторном) режиме.
Сжигать все, что горит
Бензин и дизель — главное топливо для двигателей внутреннего сгорания, но не единственное. Сжигать можно и другие вещества, причем с меньшим количеством выбросов и большей эффективностью: природный газ, биодизель, этанол и даже водоросли. Сейчас биотопливо занимает 4% мирового рынка топлива для транспортных средств. Доля природного газа составляет меньше одного процента, но, по ожиданиям МЭА, он может показать наиболее значительный рост среди транспортного топлива к 2040 году. Прежде всего за счет грузовых автомобилей.
Гибриды
Главный компромисс между бензиновыми автомобилями и электрокарами — гибриды. Это машина, в которой электромотор существует наравне с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Аккумулятор заряжается либо от ДВС, либо при торможении. Пионером массовых гибридов на авторынке стала Toyota, которая к 2017 году продала уже больше 10 миллионов таких машин. И продажи гибридов пока растут.