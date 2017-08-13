Как превратить машину в электрокар?

1 . Это вообще возможно — самому сделать электромобиль?

2 . А что для этого нужно?

3 . Я нашел машину-донор, а после этого что?

4 . Я слышал, что для электромобиля нужны аккумуляторы. Откуда их взять?

5 . У меня есть все нужные элементы. А дальше что с ними делать?

6 . А это вообще дорого — сделать самому электромобиль?

7 . Сколько на все это нужно времени?

8 . Это вообще законно? Я потом смогу на нем ездить?

9 . А как я буду заряжать самодельный электрокар?

10 . Электрокар правда помогает экономить и беречь природу?

11 . Если электрокар так просто сделать, почему их начали выпускать только сейчас?