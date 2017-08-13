Как превратить машину в электрокар?
1
Это вообще возможно — самому сделать электромобиль?
Да, на самом деле из любой машины можно сделать электромобиль. Его можно сделать даже из кареты или тележки.
2
А что для этого нужно?
Первое, что вам понадобится, это автомобильный донор — то есть какая-то машина, которая станет основой электрокара. Можно использовать все, что ездит на четырех колесах, — от «Лады» до «Ауди». Но чаще всего для постройки электрокара берут машину «Ока»: она небольшая, легкая и дешевая. В нее нужно будет установить все остальные элементы для электромобиля.
3
Я нашел машину-донор, а после этого что?
Вам понадобится электродвигатель. Можно использовать старый двигатель от другого электромобиля, тяговой мотор от электропогрузчика или заказать новый. Обычно их доставляют из Китая или Америки.
4
Я слышал, что для электромобиля нужны аккумуляторы. Откуда их взять?
Вариантов много. Можно использовать обычный свинцовый автомобильный аккумулятор, хотя энергоемкость у него маленькая, а места он занимает много. Можно закупить старые аккумуляторы от ноутбуков или шуруповертов, собрать их, протестировать и самостоятельно сделать зарядку. А еще аккумулятор делают из специальных железо-фосфатных листов. Их нужно около 100 штук, стоимость одного — 3-4 тысячи рублей.
5
У меня есть все нужные элементы. А дальше что с ними делать?
С помощью переходной плиты и втулки вам нужно срастить электродвигатель с родной коробкой передач автомобиля-донора. После этого вы должны последовательно соединить аккумуляторы для вашей машины и подключить их к ней. А дальше необходимо установить контроллер, который будет управлять частотой вращения двигателя.
6
А это вообще дорого — сделать самому электромобиль?
Все зависит от того, какую машину вы хотите получить. Можно обратиться к специалистам, купить новый Nissan Qashqai, разобрать его, заказать в Америке новые дорогие двигатели и аккумуляторы — и на протяжении года все это устанавливать в машину. Тогда вы получите аппарат с разгоном до 100 километров в час в течение трех секунд и с пробегом в экономичном режиме порядка 200 километров. Только это будет стоить как Tesla, примерно 10 миллионов рублей. Это один крайний вариант. Другой: вы можете взять запорожец, снять со старого электрокара двигатель и аккумулятор, распихать все это по салону и ездить со скоростью 20 километров в час. Это вам обойдется в несколько сотен долларов. Промежуточных вариантов много.
7
Сколько на все это нужно времени?
Тут тоже все зависит от вашего бюджета и свободного времени. Переделка машины в электромобиль займет от нескольких месяцев постоянной работы до нескольких лет.
8
Это вообще законно? Я потом смогу на нем ездить?
Электромобиль, который вы сделаете сами, попадает в категорию «самодельный автомобиль». На таких можно было ездить до 80-х годов прошлого века без регистрации. Потом до 2015 года самоделки были запрещены: ввозилось много разобранных машин, их собирали и продавали как новые. С 2015 года самодельные автомобили, в том числе электрокары, можно строить, но нужно обязательно регистрировать. Сначала в органе сертификации будут проверять конструкцию вашего изделия, тормозную систему, осветительные приборы и другие элементы. После этого машину можно будет зарегистрировать в ГИБДД. Некоторые владельцы не регистрируют электромобиль после переделки и ездят на нем, будто на бензиновом. Но если их остановят, то придется либо платить штраф, либо доставать аккумуляторы и снова делать бензиновый автомобиль.
9
А как я буду заряжать самодельный электрокар?
Здесь все просто! Аккумуляторы можно заряжать, как и обыкновенный электрокар, через станцию зарядных устройств и через розетку в доме.
10
Электрокар правда помогает экономить и беречь природу?
Не совсем. Электромобиль помогает не портить экологию в городе. Вы едете на машине — и от нее нет никакого выхлопа. Но откуда берется электричество? Почти вся электроэнергия в России вырабатывается благодаря сжиганию угля на ТЭЦ. Поэтому выхлоп от электромобиля по сути переносится из машины в большую трубу, которая стоит за городом и загрязняет природу. Другое дело, если получать электроэнергию от солнечных батарей, ветряков и других альтернативных источников энергии.
Что касается экономии — да, вы сэкономите! Вам не нужен будет бензин, а заряжать машину можно дома по ночному тарифу. Полная зарядка, на которой вы проедете 150-200 км, обойдется меньше, чем в сто рублей.
11
Если электрокар так просто сделать, почему их начали выпускать только сейчас?
На самом деле первый электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Это была созданная в 1844 году тележка с электромотором. Рекорд скорости в 100 км/ч тоже поставил электромобиль, а не машина на бензине. А в Нью-Йорке такие машины использовала первая сеть такси больше ста лет назад. Но потом придумали электростартер, бензиновую машину стало проще заводить, а бензин выгодно продавать. Так как батареи для электромобилей позволяли ездить только на маленькие расстояния, бензиновые автомобили становились все популярнее. Но теперь все меняется на глазах.
12
Ой, и последнее! А обратно в бензиновый-то я смогу его переделать?
Да, электромобиль можно вновь сделать простой машиной, достаточно вынуть из него аккумуляторы и подключить бензиновый двигатель.