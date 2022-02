Beach House, «Сплин», Metronomy и трибьют Йоко Оно «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Death Cab for Cutie «Waiting For The Sunrise»

Вторая жена Джона Леннона долгие годы воспринималась в сознании массовой публики лишь как та самая «женщина, развалившая The Beatles» — хотя знатоки всегда почитали ее как самобытную и самостоятельную авангардную артистку. Время, как водится, все расставляет на свои места, и теперь наследием Йоко Оно вдохновляются и заново открывают следующие поколения музыкантов. Примечательно, что трибьют «Ocean Child» спродюсировал ярый битломан Бен Гиббард, когда-то назвавший собственную группу в честь шутливой песни «Death Cab for Cutie» из битловского фильма «Magical Mystery Tour». Он-то и созвал весьма представительную сборную — от Дэвида Бирна и Шэрон Ван Эттен до The Flaming Lips и Yo La Tengo — да и сам приложил руку к превращению милого аутсайдер-попа Оно в конвенциональный инди.

