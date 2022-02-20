Beach House, «Сплин», Metronomy и трибьют Йоко Оно «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: свежие пластинки Metronomy и Basic Boy, трибьют вдове Джона Леннона и два «Сплина» — и группа, и песня.
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Beach House «Masquerade»
Восьмую по счету пластинку дримпоп-дуэта из Балтимора «Once Twice Melody» по всем признакам можно счесть их опус магнумом. Этот двойной, почти полуторачасовой альбом издавался тематическими частями-главами на протяжении четырех месяцев. Но все это только кажущаяся тяжеловесность. Музыка Beach House сродни их идеологическим вдохновителям Cocteau Twins — по-хорошему монолитна и монотонна, однообразно прекрасна — способна надолго окунуть слушателя в мечтательное сонное марево. Эти 18 песен пролетают как миг, норовя навсегда закольцеваться на повторе в проигрывателе.
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Anikv и Saluki «Огни»
Неожиданно смелый и дерзкий заплыв авторов хита «Меня не будет» на территорию наэлектризованного пост-панка. Клип — насыщенное роуд муви о поездке в Грузию, историческую родину Аники. А обложка сингла — косплей на Pink Floyd.
Fontaines D.C. «I Love You»
Совершенно не возражаем, если дублинцы Fontaines D.C. прослывут U2 21-го века (в плане творческого вклада, а не активизма, конечно). Их песни натурально душу вынимают третий альбом к ряду — он ожидается уже 22 апреля и будет называться «Skinty Fia» (в переводе с ирландского «Проклятие оленя»).
Foals «2am»
Очередной музыкант из длинной вереницы российских и западных артистов — на этот раз лидер оксфордского трио Яннис Филиппакис — заскочил в Киев в гости к Таню Муиньо и получил в итоге яркий лаконичный клип с завораживающей хореографией. Надеемся, никакая треклятая геополитика не сможет прервать эту добрую традицию.
Death Cab for Cutie «Waiting For The Sunrise»
Вторая жена Джона Леннона долгие годы воспринималась в сознании массовой публики лишь как та самая «женщина, развалившая The Beatles» — хотя знатоки всегда почитали ее как самобытную и самостоятельную авангардную артистку. Время, как водится, все расставляет на свои места, и теперь наследием Йоко Оно вдохновляются и заново открывают следующие поколения музыкантов. Примечательно, что трибьют «Ocean Child» спродюсировал ярый битломан Бен Гиббард, когда-то назвавший собственную группу в честь шутливой песни «Death Cab for Cutie» из битловского фильма «Magical Mystery Tour». Он-то и созвал весьма представительную сборную — от Дэвида Бирна и Шэрон Ван Эттен до The Flaming Lips и Yo La Tengo — да и сам приложил руку к превращению милого аутсайдер-попа Оно в конвенциональный инди.
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Мы знаем, что справиться с новостями бывает непросто. Поэтому, рассказывая вам о тревожных событиях в России и мире, мы стараемся говорить не только о проблемах, но и о том, как их можно решить. И конечно, мы не верим в войну. Мы верим в любовь. Пожалуйста, поддержите «Медузу» прямо сейчас. Не откладывайте это на потом.
DenDerty «Сплин»
Первостатейный рейв для отчаявшихся одиночек, посылающих к черту самую честную и чистую тоску на воображаемом танцполе. Йошкаролинский электронщик Денис Бурашников в который уже раз нащупывает убийственно точное настроение момента — такое, что просто обнять и плакать.
«Сплин» «Топай!»
Умилительный факт, который никак не обойти вниманием — клип на песню «Топай!», включая кукольный театр с картонными декорациями, целиком сотворили в младшей группе детского сада. Как пелось в другой песне, все на свете из
пластмассы картона и вокруг пластмассовая нас кукольная жизнь.
Metronomy «Loneliness on the run»
Легкий и простецкий, как будто бы необязательный альбом обожаемого в России британского квинтета на деле оказался одной из лучших их пластинок. Возможно, не только благодаря смазливо точным аранжировкам, но и нехитрой воодушевляющей пост-пандемийной мысли о том, что одиночество — сволочь, которому уже давно пора податься в бега.
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Basic Boy «Что еще сказать?»
Уфимский рэпер Максим Окунев, приятно удививший и всколыхнувший рэп-тусовку предыдущим альбомом «Superworld», вернулся после затяжного молчания — с впечатляющим свежим звучанием и горстью звездных дуэтов с Gone.Fludd, ЛСП и Boulevard Depo. Но вот что именно рассказать заскучавшей публике, кажется, не знает.
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Rosemary loves a blackberry «In Approximation +4»
Новый альбом бывшей участницы Pussy Riot Дианы Буркот — по сути ее сольный the best of. На «+4» собраны уже известные ранее композиции (включая, например, хрупкий кавер на Анжелику Варум) в обновленных аранжировках для струнного квартета. И эти тревожные скрипки словно бы добавляют музыке дополнительное потустороннее измерение, насыщая ее ускользающей красотой и воздушностью.
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