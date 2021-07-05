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Музыкальный марафон «Агенты лета» продолжается на «Медузе» второй месяц. На странице проекта появляются все премьеры, специальные выступления и обращения артистов. Поддержать «Медузу», оформив регулярное пожертвование, можно тут.

Следующая участница марафона — некогда анонимная солистка Pussy Riot Диана Буркот, участвовавшая в том самом «панк-молебне», а ныне известная по сольному проекту Rosemary Loves a Blackberry. Если вы вдруг еще не слышали ее недавний альбом «Weirdberry ext.», обязательно это сделайте. Помимо отличных электропоп-треков собственного сочинения вроде «Выжигай!» и «Лето», там есть еще неожиданные каверы на Анжелику Варум и культовую ижевскую группу «Стук бамбука в 11 часов».

Специально для «Агентов лета» Диана Буркот поделилась своим новым клипом на красивую песню «I go to sleep». И, разумеется, высказалась на тему прав и свобод в современной России.

Диана Буркот

Мне хочется участвовать в судьбе своей страны.

Многие музыканты сейчас разделились на два лагеря. Кто-то думает, что музыка и искусство выше политической суеты: всегда были войны, правители приходили и уходили, кто-то из них был чуть лучше, кто-то чуть хуже, случались мировые трагедии и несправедливость во все времена правит миром.

Другие считают, что именно по этим причинам нужно бороться за свои права и права других людей, наших семей и друзей.

Сейчас непростое время, когда за «неправильное слово» могут лишить свобод. Иногда проще промолчать или не иметь своего мнения вовсе.

Я считаю, что все зависит от человека. Так или иначе, это право и выбор каждого в каждой отдельной ситуации и временном отрезке. Но прекрасно же, когда эта свобода выбора есть.

Свободу слова, свободу независимым СМИ!

rosemary loves a blackberry

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