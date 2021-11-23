Адель, Стинг, два МС (Нойз и Антоха) и кавер Скриптонита на Шуру «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: изучаем альбомы-гранды 2021-го от Адель и Noize MC, успевшие выйти раньше Оксимирона, ностальгируем под пластинки Стинга, Роберта Планта и Элисон Краусс, и удивляемся каверу Скриптонита на Шуру.
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Адель «My Little Love»
Вопреки заунывно постному первому синглу, камбэк Адель Эдкинс случился в меру увлекательным, откровенным, а местами и душераздирающим. Певица выстроила пластинку как самотерапию, честно поведав миру о собственном разводе и переживаниях матери-одиночки. Эмоциональным пиком истории можно признать композицию «My Little Love», скроенную из фрагментов бесед с сыном и слезливой исповеди в формате голосового сообщения. Но признаемся, куда интереснее не вся эта драма, а совсем другой сюжет — как альбом «30», который, разумеется, станет бестселлером и обладателем вороха бесполезных наград, меняет музыкальную индустрию прямо сейчас. Например, провоцирует кризис производства виниловых пластинок или отменяет кнопку шаффла в Spotify.
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Noize MC «Выход в город»
В заглавном треке десятого альбома Ивана Алексеева метафорические люди-птицы ездят в метро, не находя в себе сил выбраться наружу и покинуть мнимую зону комфорта. Сам же автор демонстрирует ровно обратное, прорываясь в новые творческие дали под громогласные раскаты фортепиано.
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Gruppa Skryptonite и Therr Maitz «Ты не верь слезам»
Хорошую песню испортить сложно, а вот достойно интерпретировать (не скопировать) — задача в сто раз труднее. Версия бессмертного хита Шуры от Скриптонита — редкий пример перемены эмоции, выводящей оригинал на новый уровень.
Стинг «Harmony Road»
Давно не радовавший классик наконец возвращается в отменную творческую форму. Его уже пятнадцатый по счету сольный альбом звучит будто родом из начала 1990-х. Поставь между пластинками «The Soul Cages» и «Ten Summonerʼs Tales», кажется, и не отличишь. Все такие же грандиозные и изысканные мелодии и аранжировки — не иначе новая молодость!
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Terelya «Оркестр»
Альбом «Так и должно быть» московской певицы Анастасии Терели соблазнительно объявить либо замахом на титул новой Земфиры, либо беспардонным паразитированием на ее творчестве — в зависимости от того, насколько он вам понравится. В любом случае это небезынтересный и даже волнующий опыт, до некоторой степени творческий вызов самой вдохновительнице. В аранжировках отчетливо различим почерк талантливого продюсера из Жуковского Антона Макарова («Диктофон», «Свидание», «Сансара», «Дайте танк (!)», далее везде).
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Антоха МС «Ритм хлоп»
Антон Кузнецов остается самым неунывающим персонажем российской сцены. Не успела еще толком отгреметь скверная история с его кабальным контрактом (которые в действительности вынуждены подписывать многие начинающие музыканты, просто не все решаются об этом открыто рассказывать), а артист уже философски извлек для себя из ситуацию житейскую мудрость, анонсировал кучу проектов и, разумеется, делится свежей музыкой — теперь уже как независимый исполнитель. Вот так и в новом сингле — вроде бы поется о внутренних кризисах потерявшегося человека, а все равно в пляс тянет.
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Роберт Плант и Элисон Краусс «Canʼt Let Go»
Один из величайших певцов золотой эры рок-н-ролла опять сошелся с самой успешной кантри-звездой Америки. Их прошлая совместная работа «Raising Sand» имела значительный успех, став в 2009-м «альбомом года» на «Грэмми». На «Raise the Roof» Плант и Краусс перепевают неочевидных фолк-исполнителей, в том числе современных, например, Рэнди Уикс и Calexico. Инструментальной частью заведует виртуозный продюсер Ти-Боун Бернетт. Звучит как умиротворенная и счастливая старость (которой можно только позавидовать и наслаждаться).
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100 gecs «Mememe»
Беспечный мемный гиперпоп, притворяющийся ска-панком. Таких ли музыкальных революций мы ждали? Да пусть пробуют, авось чего стоящее народится!
FKA twigs «Measure Of A Man (Cinematic)»
Прима авангардной электроники примеряет на себя помпезную эстетику бондианы, но для другой шпионской франшизы. Этот трек станет частью саундтрека картины «Kingʼs Man: Начало».
«Влажность» «Детка»
Отчаянный панк-рок для подростковых страданий и выживания в мошпите. Честно, трагично и наотмашь.
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