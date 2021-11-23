Адель, Стинг, два МС (Нойз и Антоха) и кавер Скриптонита на Шуру «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Антоха МС «Ритм хлоп»

Антон Кузнецов остается самым неунывающим персонажем российской сцены. Не успела еще толком отгреметь скверная история с его кабальным контрактом (которые в действительности вынуждены подписывать многие начинающие музыканты, просто не все решаются об этом открыто рассказывать), а артист уже философски извлек для себя из ситуацию житейскую мудрость, анонсировал кучу проектов и, разумеется, делится свежей музыкой — теперь уже как независимый исполнитель. Вот так и в новом сингле — вроде бы поется о внутренних кризисах потерявшегося человека, а все равно в пляс тянет.

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