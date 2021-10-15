«Будь со мной помягче»: Адель вернулась с первой за шесть лет песней (очень автобиографичной)

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Британская поп-певица Адель опубликовала клип «Easy On Me» — это ее первая композиция за шесть лет. Песня, написанная совместно с американским продюсером Грегом Керстином, выполнена в традиционном для артистки жанре медленной баллады под аккомпанемент фортепиано.

Клип снимали в Квебеке, его режиссером выступил Ксавье Долан, ранее работавший с певицей над видео «Hello». В клипе Адель покидает старый дом, выставленный на продажу, и едет по проселочной дороге на машине, встречая по пути то отдыхающих в кемпинге, то пару молодоженов в кабриолете, то фургон, перевозящий старую мебель.

AdeleVEVO

Песня «Easy On Me» войдет в четвертый сольный альбом Адель «30», выход которого запланирован на 19 ноября. По традиции певица называет свои пластинки по возрасту, в котором она начала над ними работу.

Новый альбом вдохновлен разводом Адель с мужем Саймоном Конецки. В песне «Easy On Me» она обращается и к бывшему супругу, и к девятилетнему сыну Анджело Джеймсу, объясняя, почему не может быть рядом с его отцом.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой