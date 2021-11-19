«Чирикать в вестибюле, в тоннелях гнезда вить»  (Почему) люди не летают как птицы, а лишь ездят в метро. Премьера клипа Noize MC на «Медузе»

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Ожидание большого рэп-альбома осени 2021-го наконец с лихвой оправдалось — Иван Алексеев, он же Noize MC, выпустил свою десятую студийную работу, получившую название «Выход в город». 19 ноября в стримингах появились первые десять треков пластинки, а еще десять оставшихся будут обнародованы 17 декабря. Вместе с альбомом выходит клип на заглавную — лиричную и очень неожиданную по звуку — композицию, вдохновленную частыми поездками Нойза в метро. В ролике, снимавшемся, кстати, не в московской подземке, а в петербургском аэропорту, запечатлены люди-птицы, проводящие свои будни под землей и словно бы не стремящиеся на волю. По словам Алексеева, попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство стала сквозной темой его нового альбома. «Медуза» представляет премьеру клипа «Выход в город» с комментарием автора.

Noize MC

Иван Алексеев

Клип на заглавную песню нового альбома — «Выход в город» — мы сняли в закрытом терминале Пулково-2 в Петербурге. Автор идеи видео — Леонид Алексеев («Все как у людей», «Вояджер-1», «Век-волкодав»), режиссером выступил глава продакшна Kinemotor Виталий Капитонов, главный оператор — Арсений Кан.

Турникеты — это муляжи из ДСП. Эскалаторы не работали, так что актерам массовки пришлось спускаться на полусогнутых, тщательно следя за темпом походки. Мне нравится, что у нас получился визуальный ряд в эстетике мюзик-холла, с минимумом компьютерной графики, все такое живое и простое, как на сцене театра.

Главный мелодический инструмент в треке (что нетипично) — это бас-гитара, поэтому я решил взять для съемок акустический бас, а не обычную шестиструнку. Я очень люблю эту песню, по-моему, получилась пронзительная вещь о нашем непростом времени.

Концертная презентация новых песен из альбома «Выход в город» состоится 26 и 27 ноября в московском клубе Adrenaline Stadium.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой