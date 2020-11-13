Лидер Noize MC Иван Алексеев давно увлекается космосом и вот написал очередной трек на эту тему — теперь от лица самого удаленного от Земли объекта, созданного руками человека, аппарата «Вояджер 1». Вместе с новым синглом выходит клип, снятый Леонидом Алексеевым. «Медуза» публикует видео с комментарием музыканта о том, как создавалась эта песня.

Noize MC — Вояджер-1 (официальный клип) Noize MC

Иван Алексеев (Noize MC)

Тема космоса волновала меня с детства, я с начальной школы зачитывался Киром Булычевым, а потом очень быстро перешел на «взрослую» фантастику. Естественно, это отразилось и на творчестве — у меня давно уже образовался целый «космический» цикл: «На Марсе — классно!», «Вселенная бесконечна?», «Сгораю», «Антенны», да даже шуточные «Следы на спине» или баттловый трек «Рокот космодрома» — тоже из этой серии.

В этом году у многих было время погрустить, почувствовав себя отрезанными от мира, и я не стал исключением — наверное, поэтому образ «Вояджера-1», обреченного на вечные скитания беспилотного аппарата, так меня захватил. Я не могу объяснить это рационально.

Пожалуй, лучше просто расскажу, как появилась песня. Просидев полтора месяца дома, мы с семьей наконец сделали пропуска и поехали за город, на дачу к родственникам. По дороге слушали первый альбом Земфиры — видимо, строчка про секонд-хэнд навеяна меньше всего нужными камбэками и обратным ченджем на билет.

Мы приехали — и на меня вдруг обрушилось показавшееся бесконечным пространство: кругом поля, лес, да даже сам участок на контрасте показался необъятным. Мой свояк Валера (ужасное слово, но так уж называется муж сестры жены) — астроном. В тот вечер было ясное небо и огромная Луна, он поставил телескоп прямо в огороде, и мы все по очереди разглядывали сначала кратеры на ней, а потом Венеру. Мой старший сын Вася тогда зачитывался какой-то книжкой Стивена и Люси Хокинг, и на следующий день мы с ним много болтали про оба «Вояджера» во время прогулки (ПРОГУЛКИ, КАРЛ!)

Составные рифмы «Вояджер-один»-«холод жжет в груди» и «Вояджер»-«услышь мой вой уже» вместе с первыми строчками как-то сами собой мне навязались прямо в процессе разговора. У меня такое бывает — жена подкалывает по поводу того, что я временами просто выпадаю из этого мира в свое бормотание под нос прямо по ходу беседы. В общем, все детали этого паззла сложились на третий день нашего пребывания там.

Я проснулся в 5 утра и уже не мог заснуть — лезли в голову строчки. Я взял телефон, начал записывать, потом понял, что надо это все петь, пробовать, прикидывать и вообще срочно доделывать. За 4 месяца до этого я на отдыхе сделал на гиталеле инструментальное демо под рабочим названием «Arpeggio Fatale» — я поставил его на репит в смартфоне и отправился гулять по окрестным полям. Ходил и пел. Прямо в наушниках, во весь голос — все равно никого нет. А, может, кто-то и был — мне было не до этого. Часа через 4 я полностью дописал текст, решил наконец спеть его целиком — но телефон сел на середине трека.

Я капитально заблудился, навигатора нет, зарядный блок я не взял. Просто комбо. Я был настоящий «Вояджер-1». Кое-как добрался к обеду обратно, перекусил и сразу пошел записывать демо. А потом полгода доводил его до ума. Послушайте, что получилось.