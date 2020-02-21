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Путина спросили о шутке «Путин — хубло». Он ее не знает
08:03, 21 февраля 2020
Источник: Meduza
Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» и не знает шутку «Путин — хубло», которую в ситкоме произносил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом российский президент
рассказал
во втором выпуске интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». По сюжету сериала, герой Зеленского — новоизбранный президент Голобородько — говорит эту фразу, выбирая часы и останавливаясь на швейцарской марке Hublot. В российском телеэфире эту шутку
вырезали
. О чем еще рассказывал Путин в интервью ТАСС, можно почитать
здесь
.
Фото в анонсе: ТАСС / Youtube
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