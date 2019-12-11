Из первой серии «Слуги народа» с Зеленским на ТНТ вырезали шутку о Путине

Телеканал ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимире Путине из первого эпизода сериала «Слуга народа», где главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Шутку убрали из серии, показанной в Москве, пишет «Русская служба „Би-би-си“». Также об этом сообщают пользователи соцсетей.

В первой серии телешоу герой Зеленского Василий Голобородько выбирает часы. Его помощник рассказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (он произносит ее название как «хубло»). В ответ Голобородько удивляется: «Путин — хубло»?

Как отмечает «Би-би-си», в эфире была заметна монтажная склейка.

11 декабря ТНТ начал показывать первые эпизоды сериала «Слуга народа».