Президент Эстонии подарила Владимиру Зеленскому велосипед. Вот теперь все точно как в сериале «Слуга народа»

Во время встречи в Таллине президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому горшочек меда и велосипед с багажником. На раму велосипеда нанесены изображения эстонского и украинского флагов, а также подпись на английском «Президенту Украины, его превосходительству Владимиру Зеленскому».

Пресс-служба президента Украины / AP / Scanpix / LETA

Этот подарок — отсылка к сериалу «Слуга народа», в котором главный герой, президент Украины Василий Голобородько (самая известная роль Владимира Зеленского), ездил на работу на велосипеде.

В ходе предвыборной кампании Зеленский обещал также на велосипеде добираться до работы. Но в конце августа президент Украины заявил, что ему запрещают это делать из соображений безопасности.