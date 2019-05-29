Киевляне обиделись на Зеленского из-за слов про запах шаурмы у метро. Пришлось съесть 🌯

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая поздравил жителей Киева с днем города и признался в любви к столице.

«Есть то, что делает Киев Киевом: это запах цветущих лип и шаурмы возле метро; это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы; это вид с Владимирской горки, очаровательные цветущие каштаны и застройки „недоразумение“», — написал, в частности, президент в своем фейсбуке.

Поздравление Зеленского стали активно обсуждать в соцсетях. Многие киевляне выражали недоумение по поводу ассоциации города с запахом шаурмы и писали, что им было обидно такое читать — ведь в Киеве есть много куда более достойных внимания вещей.

В ответ на это президент 29 мая опубликовал в фейсбуке новое фото — на котором он ест шаурму! «Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного или тем более стыдного», — написал президент. Он добавил, что шаурма помогает ему «не забронзоветь», и порекомендовал есть ее всем чиновникам.

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