Владимира Зеленского впечатлил молоток в латвийском сейме. Ему разрешили им немного постучать

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию с рабочим визитом. Во время посещения латвийского сейма украинский лидер заинтересовался деревянным молотком. Судя по видео, Зеленский сначала спросил латвийского депутата о том, какой стороной молотка нужно бить. А после ударил, улыбнулся и одобрительно покивал.

Archie Goodwin

О визите Зеленского в Латвию сообщили и на официальной странице президента в фейсбуке. Правда, команда украинского президента ошиблась и сперва написала, что он посетил Литву. Позже пост удалили и выпустили еще один.