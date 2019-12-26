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Сотый день пикетов в поддержку политзаключенных возле администрации президента. Фотография

Источник: Meduza
В Москве возле здания администрации президента уже 100 дней продолжаются одиночные пикеты в поддержку фигурантов уголовных дел, которых, по мнению пикетчиков, несправедливо привлекли или пытаются привлечь к уголовной ответственности. Пикеты <a href="https://meduza.io/short/2019/09/18/pikety-v-podderzhku-pavla-ustinova-u-administratsii-prezidenta-fotografiya" target="_blank">начались</a> в сентябре как акция в поддержку актера Павла Устинова, <a href="https://meduza.io/feature/2019/09/16/aktera-pavla-ustinova-prigovorili-k-trem-s-polovinoy-godam-za-aktsiyu-3-avgusta-posle-ego-zaderzhaniya-rosgvardeets-pozhalovalsya-na-vyvih" target="_blank">получившего</a> три с половиной года колонии по обвинению в нападении на бойца ОМОН. На фоне общественной кампании в защиту Устинова реальный срок ему <a href="https://meduza.io/news/2019/09/30/mosgorsud-naznachil-pavlu-ustinovu-odin-god-uslovno" target="_blank">заменили</a> на условный. После смягчения приговора Устинову пикеты возле администрации президента продолжились. Их участники, в частности, выступали в поддержку <a href="https://novayagazeta.ru/news/2019/09/21/155506-u-administratsii-prezidenta-prodolzhayutsya-odinochnye-pikety-v-podderzhku-figurantov-dela-212" target="_blank">других фигурантов «московского дела»</a>, <a href="%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F%C2%BB,%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB%20" target="_blank">обвиняемых по делам «Нового величия» и «Сети»</a>, <a href="https://www.facebook.com/kondratyeva1/posts/3308490152555697" target="_blank">израильтянки Наамы Иссахар и индийца Аашиша Бхадурья</a>, обвиненных в контрабанде наркотиков. 26 декабря на пикет к администрации президента вышел Самариддин Раджабов — бывший фигурант «московского дела», которого за два дня до этого признали виновным в угрозе применения насилия к полицейским, но <a href="https://meduza.io/feature/2019/12/24/vinoven-no-osvobozhden-ot-nakazaniya" target="_blank">освободили</a> в зале суда.
В Москве возле здания администрации президента уже 100 дней продолжаются одиночные пикеты в поддержку фигурантов уголовных дел, которых, по мнению пикетчиков, несправедливо привлекли или пытаются привлечь к уголовной ответственности. Пикеты начались в сентябре как акция в поддержку актера Павла Устинова, получившего три с половиной года колонии по обвинению в нападении на бойца ОМОН. На фоне общественной кампании в защиту Устинова реальный срок ему заменили на условный. После смягчения приговора Устинову пикеты возле администрации президента продолжились. Их участники, в частности, выступали в поддержку других фигурантов «московского дела», обвиняемых по делам «Нового величия» и «Сети», израильтянки Наамы Иссахар и индийца Аашиша Бхадурья, обвиненных в контрабанде наркотиков. 26 декабря на пикет к администрации президента вышел Самариддин Раджабов — бывший фигурант «московского дела», которого за два дня до этого признали виновным в угрозе применения насилия к полицейским, но освободили в зале суда.