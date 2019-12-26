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Сотый день пикетов в поддержку политзаключенных возле администрации президента. Фотография
19:12, 26 декабря 2019
Источник: Meduza
В Москве возле здания администрации президента уже 100 дней продолжаются одиночные пикеты в поддержку фигурантов уголовных дел, которых, по мнению пикетчиков, несправедливо привлекли или пытаются привлечь к уголовной ответственности. Пикеты
начались
в сентябре как акция в поддержку актера Павла Устинова,
получившего
три с половиной года колонии по обвинению в нападении на бойца ОМОН. На фоне общественной кампании в защиту Устинова реальный срок ему
заменили
на условный. После смягчения приговора Устинову пикеты возле администрации президента продолжились. Их участники, в частности, выступали в поддержку
других фигурантов «московского дела»
,
обвиняемых по делам «Нового величия» и «Сети»
,
израильтянки Наамы Иссахар и индийца Аашиша Бхадурья
, обвиненных в контрабанде наркотиков. 26 декабря на пикет к администрации президента вышел Самариддин Раджабов — бывший фигурант «московского дела», которого за два дня до этого признали виновным в угрозе применения насилия к полицейским, но
освободили
в зале суда.
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