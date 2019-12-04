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Главные слова 2019 года. В одной картинке
10:20, 4 декабря 2019
Источник: Meduza
Филологи и составители толковых словарей выбрали главные слова 2019 года. У британских Оксфордского словаря и словаря Коллинса они связаны с проблемой изменения климата — это
«climate emergency»
(«чрезвычайная климатическая ситуация») и
«climate strike»
(«климатическая забастовка») соотвественно. Американский онлайн-словарь Dictionary.com выбрал слово
«existential»
(«экзистенциальный»). Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина
назвал
наиболее употребимыми в СМИ словами «пожар», «протест» и «суверенный интернет».
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