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Главные слова 2019 года. В одной картинке

Источник: Meduza
Филологи и составители толковых словарей выбрали главные слова 2019 года. У британских Оксфордского словаря и словаря Коллинса они связаны с проблемой изменения климата — это <a href="https://meduza.io/news/2019/11/21/oksfordskiy-slovar-nazval-slovom-2019-goda-chrezvychaynuyu-klimaticheskuyu-situatsiyu" target="_blank">«climate emergency»</a> («чрезвычайная климатическая ситуация») и <a href="https://meduza.io/news/2019/11/07/izdateli-tolkovogo-slovarya-angliyskogo-yazyka-nazvali-slovom-2019-goda-klimaticheskuyu-zabastovku" target="_blank">«climate strike»</a> («климатическая забастовка») соотвественно. Американский онлайн-словарь Dictionary.com выбрал слово <a href="https://www.dictionary.com/e/word-of-the-year/" target="_blank">«existential»</a> («экзистенциальный»). Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина <a href="https://meduza.io/news/2019/11/08/pozhar-i-protest-institut-russkogo-yazyka-nazval-slova-2019-goda" target="_blank">назвал</a> наиболее употребимыми в СМИ словами «пожар», «протест» и «суверенный интернет».
Филологи и составители толковых словарей выбрали главные слова 2019 года. У британских Оксфордского словаря и словаря Коллинса они связаны с проблемой изменения климата — это «climate emergency» («чрезвычайная климатическая ситуация») и «climate strike» («климатическая забастовка») соотвественно. Американский онлайн-словарь Dictionary.com выбрал слово «existential» («экзистенциальный»). Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал наиболее употребимыми в СМИ словами «пожар», «протест» и «суверенный интернет».