Оксфордский словарь назвал словом 2019 года «чрезвычайную климатическую ситуацию»
Оксфордский словарь выбрал словом 2019 года выражение «climate emergency» («чрезвычайная климатическая ситуация»).
Согласно определению, это ситуация, при которой требуются срочные меры для сокращения или сдерживания изменений климата и предотвращения необратимого ущерба окружающей среде.
В этом году в шорт-листе словаря были и другие словосочетания, связанные с климатическими проблемами: «climate action» («борьба с изменением климата»), «climate crisis» («климатический кризис»), «climate denial» («отрицание изменений климата»), «eco-anxiety» («экологическая тревога»), «ecocide» («экоцид»), «extinction» («вымирание») и другие.
Ранее составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2019 года «climate strike» («климатическая забастовка»).