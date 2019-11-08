«Пожар» и «протест». Институт русского языка назвал слова 2019 года

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал словами 2019 года «пожар» и «протест» — они чаще всего употреблялись в СМИ.

Частотность употребления ключевых слов сравнивалась с частотностью употребления этих же слов в течение трех предшествующих лет. Слово «пожар» в этом году использовалось в пять раз чаще. Слово «протест» — в три раза.

Также Институт русского языка, говоря о словах года, особо выделил «суверенный интернет». «Можно с уверенностью сказать, что в нашем языке появилось новое устойчивое выражение, которое отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца», — объяснил научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2019 года «climate strike» («климатическая забастовка»). В России, по данным проекта «Слово года», «климат» и «климатический» в число лидеров по употреблению в СМИ не вошли.