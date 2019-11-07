Издатели толкового словаря английского языка назвали словом 2019 года «климатическую забастовку»

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2019 года «climate strike» («климатическая забастовка»).

Впервые это словосочетание было зарегистрировано издательством в ноябре 2015 года, когда в Париже проходила конференция ООН по изменению климата.

В нынешнем году использование словосочетания выросло в 100 раз — благодаря шведской школьнице Грете Тунберг, устраивавшей «климатическую забастовку» около здания парламента в Стокгольме.

В шорт-листе слов 2019 года по версии Collins также фигурировали «influencer», «deepfake» и «rewilding».