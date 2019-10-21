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Какие герои больше всего подходят на роль президента. Опросы читателей «Медузы» и ВЦИОМ
10:41, 21 октября 2019
Источник: Meduza
Государственный ВЦИОМ опубликовал
результаты
телефонного опроса, из которых следует, что большинство россиян посчитали разведчика Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» киногероем, который больше всего соответствует качествам, необходимым для политического лидера. В
комментарии
к опросу ВЦИОМ подчеркивает, что такой выбор россияне, скорее всего, делают, так как действующий президент Владимир Путин тоже когда-то работал в разведке. Ранее «Медуза» уже
проводила
опрос читателей по поводу героев сериалов, которые могли бы стать президентами.
Sputnik / Scanpix / LETA; «Ленфильм»; ddp images / Vida Press; Виктория Топоркова, Екатерина Цветкова / PhotoXPress, Антон Тушин / ТАСС
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