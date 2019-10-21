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Какие герои больше всего подходят на роль президента. Опросы читателей «Медузы» и ВЦИОМ

Источник: Meduza
Государственный ВЦИОМ опубликовал <a href="https://meduza.io/news/2019/10/21/rossiyanam-predlozhili-vybrat-luchshih-politikov-iz-kinogeroev-pobedili-shtirlits-i-professor-preobrazhenskiy" target="_blank">результаты</a> телефонного опроса, из которых следует, что большинство россиян посчитали разведчика Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» киногероем, который больше всего соответствует качествам, необходимым для политического лидера. В <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&amp;uid=9953" target="_blank">комментарии</a> к опросу ВЦИОМ подчеркивает, что такой выбор россияне, скорее всего, делают, так как действующий президент Владимир Путин тоже когда-то работал в разведке. Ранее «Медуза» уже <a href="https://meduza.io/short/2019/06/05/tri-kandidata-v-prezidenty-iz-rossiyskih-serialov-vybor-chitateley-meduzy" target="_blank">проводила</a> опрос читателей по поводу героев сериалов, которые могли бы стать президентами.
Государственный ВЦИОМ опубликовал результаты телефонного опроса, из которых следует, что большинство россиян посчитали разведчика Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» киногероем, который больше всего соответствует качествам, необходимым для политического лидера. В комментарии к опросу ВЦИОМ подчеркивает, что такой выбор россияне, скорее всего, делают, так как действующий президент Владимир Путин тоже когда-то работал в разведке. Ранее «Медуза» уже проводила опрос читателей по поводу героев сериалов, которые могли бы стать президентами.
Sputnik / Scanpix / LETA; «Ленфильм»; ddp images / Vida Press; Виктория Топоркова, Екатерина Цветкова / PhotoXPress, Антон Тушин / ТАСС