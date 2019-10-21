Россиянам предложили выбрать лучших политиков из киногероев. Победили Штирлиц и профессор Преображенский

Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны» и профессор Преображенский из «Собачьего сердца» наиболее соответствуют представлениям россиян об идеальном политическом лидере. Соответствующий опрос провели ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры. Социологи просили назвать качества, необходимые для политиков, и киногероев, которые ими обладают.

Свои предпочтения россияне отдали следующим персонажам:

Штирлиц — 20%

Профессор Преображенский — 12%

Данила Багров («Брат») — 11%

Мария Швецова («Тайны следствия») — 11%

Екатерина Тихомирова («Москва слезам не верит») — 9%

Валерий Харламов («Легенда № 17») — 6%

Семен Горбунков («Бриллиантовая рука») — 4%

Саша Белый («Бригада») — 4%

Среди наиболее важных для политического лидера качеств опрошенные назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%) и информированность о положении дел в стране (21%).

Опрос проводился к 20-летию аналогичного социологического исследования ВЦИОМа и РОМИРа, опубликованного в мае 1999 года в еженедельнике «Коммерсантъ-Власть». Тогда россиян спросили, за кого из киногероев они бы проголосовали на ближайших президентских выборах. Лидерами опроса стали Петр I, Глеб Жеглов, маршал Жуков и Штирлиц.