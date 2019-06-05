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Три кандидата в президенты из российских сериалов. Выбор читателей «Медузы»
14:02, 5 июня 2019
Источник: Meduza
«Медуза» провела
опрос
среди читателей и выяснила, кто из героев российских сериалов мог бы стать
«Слугой народа»
в России. Больше всего голосов на фантастических выборах президента получили Саша Белый, дворецкий Константин и Гена Букин. Интересно, что избиратели младше 18 лет гораздо охотнее совершеннолетних голосовали за Гену Букина и за Вована из «Реальных пацанов».
Виктория Топоркова, Екатерина Цветкова / PhotoXPress, Антон Тушин / ТАСС
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