Блогер с помощью макияжа перевоплощается в Лайзу Минелли, Ким Кардашьян и Майкла Джексона Отличить копию от оригинала порой получается с трудом

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Визажист Аурелио Санчес с помощью обычной косметики умеет превращаться в самых разных знаменитостей — от Мэрайи Кэри и Леди Гаги до Майкла Джексона и Лайзы Минелли. Некоторые образы настолько удачны, что фотографии Санчеса вполне можно перепутать с настоящими снимками звезд. При этом он не только выкладывает фото и видео, где он позирует в звездных образах, но и показывает как повторить макияж.

У талантливого мейк-ап-артиста более 50 тысяч подписчиков на ютьюбе, 80 тысяч в инстаграме и 675 тысяч в тиктоке. Посмотрите на его самые впечатляющие перевоплощения.

6ix9ine

Эми Уайнхаус

Бритни Спирс

Майкл Джексон

Леди Гага

Карди Би

Принс

Шакира

Ким Кардашьян

Лайза Миннелли

Мэрайя Кэри

А вот как блогер выглядит на самом деле

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!