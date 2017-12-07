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В инстаграме вместо елок наряжают брови. Что?!

Meduza
12:08, 7 декабря 2017

В начале декабря бьюти-блогер Тейлор Ар, родившаяся в Канаде и живущая в Гонконге, показала, как сделать рождественский макияж. Девушка предложила подписчицам накрасить не только глаза и губы, но и брови — так, чтобы из них получилось две елки. Тейлор уложила брови воском, а поверх волосков наклеила разноцветные стразы и наклейки в виде звездочек.

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Тейлор — достаточно популярный блогер; у нее 320 тысяч подписчиков. Брови-елки быстро стали вирусными, и макияж начали повторять другие пользователи инстаграма.

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Издание Metro предлагает наряжать брови в том случае, если дома нет места для настоящей елки. А сама Тейлор Ар призывает не стесняться «распространять дух Рождества» с помощью своего лица.

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