В инстаграме вместо елок наряжают брови. Что?!

В начале декабря бьюти-блогер Тейлор Ар, родившаяся в Канаде и живущая в Гонконге, показала, как сделать рождественский макияж. Девушка предложила подписчицам накрасить не только глаза и губы, но и брови — так, чтобы из них получилось две елки. Тейлор уложила брови воском, а поверх волосков наклеила разноцветные стразы и наклейки в виде звездочек.

A post shared by Taylor R (@taytay_xx) on Dec 5, 2017 at 6:57am PST

Тейлор — достаточно популярный блогер; у нее 320 тысяч подписчиков. Брови-елки быстро стали вирусными, и макияж начали повторять другие пользователи инстаграма.

A post shared by Abi Raine (@rrainedeerr) on Dec 5, 2017 at 12:52pm PST

A post shared by Betzy🇨🇱1997 (@btsbe97) on Dec 5, 2017 at 12:21pm PST

A post shared by ♥♡♥(ꈍᴗꈍ)ε｀*)♥♡♥ (@666ba.be) on Dec 5, 2017 at 10:03am PST

A post shared by Melissa Marie (@melimsurdy) on Dec 6, 2017 at 6:44pm PST

Издание Metro предлагает наряжать брови в том случае, если дома нет места для настоящей елки. А сама Тейлор Ар призывает не стесняться «распространять дух Рождества» с помощью своего лица.