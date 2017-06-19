шапито

Китаянка накрасилась мукой и какао (и сделала накладные ресницы из челки коллеги!)

Meduza
11:54, 19 июня 2017

Блогер из Китая под ником Ms Yeah снимает очень странные видео, связанные с едой. В одном из роликов она попыталась сделать мороженое с помощью огнетушителя, в другом — устроила забег среди речных раков.

В новом видео Ms Yeah делает себе макияж с помощью продуктов — муки, какао, цветных драже и томатов, а также из подручных материалов — ручек, канцелярских ножей и петушиных перьев. В ход идет даже челка коллеги!

E21 DIY Make-up with Food! Can't I be both genius and Pretty?|...

I was invited to a festival, so I DIY some make-up with food. Do you like me with, or without make-up?

Опубликовано Ms Yeah 16 июня 2017 г.

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