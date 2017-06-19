Китаянка накрасилась мукой и какао (и сделала накладные ресницы из челки коллеги!)

Блогер из Китая под ником Ms Yeah снимает очень странные видео, связанные с едой. В одном из роликов она попыталась сделать мороженое с помощью огнетушителя, в другом — устроила забег среди речных раков.

В новом видео Ms Yeah делает себе макияж с помощью продуктов — муки, какао, цветных драже и томатов, а также из подручных материалов — ручек, канцелярских ножей и петушиных перьев. В ход идет даже челка коллеги!