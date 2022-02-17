Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Xue Yubin / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Последние три Олимпиады проходят в странах Азии, где особым уважением пользуются милые анимационные персонажи. При этом талисманами Олимпиады становятся какие-то не самые очаровательные существа. Белый тигр Сухоран в Пхенчхане был довольно безликим (вряд ли кто-то вспомнит сейчас без подсказки, как он выглядел). Мирайтова в Токио выглядел слишком хитрым и неприветливым (до конца непонятно, кто это вообще). То ли дело китайская панда Бин Дуньдунь! Она, кажется, по-настоящему завоевала сердца зрителей.

Имя очаровательной зверушки по-восточному многозначное: «Бин» означает лед и олицетворяет чистоту и силу, а «Дуньдунь» — здоровье, живость и жизнерадостность. Ростовые куклы на соревнованиях с большим успехом развлекают зрителей, а видео с танцами, трюками и падениями плюшевых панд моментально становятся вирусными.

В твиттере шутят, что Бин Дуньдунь опять попыталась сделать четверной аксель

Мир Бин Дуньдунь полон дверей… в которые не так просто пролезть

Бин Дуньдунь радуется удачному прыжку американо-китайской спортсменки Гу Айлин

Бин Дуньдунь предупреждает, что на улице может быть скользко

Игрушка-талисман стала настолько популярной, что фанатам и даже спортсменам не так просто ее получить. Конькобежец Руслан Захаров, который выиграл серебро в командной гонке, сказал, что в сувенирных магазинах за пандой такие огромные очереди, что проще получить ее, выиграв медаль. А китайский сноубордист Су Имин после завоевания серебра написал, что позавидовал китайском конькобежцам, стоящим на подиуме с Бин Дуньдунь, поэтому сделал все возможное, чтобы добыть игрушку — и надеется, что она у него не последняя.

Евгения Медведева, призер игр 2018 года и спортивный обозреватель игр в Пекине, покупает Бин Дуньдунь

Дефицит игрушек возник из-за того, что производители просто не успели наладить поставки. Церемония открытия пришлась на празднование китайского Нового года, а когда появился взрывной спрос на игрушки, фабрики были закрыты. Ситуацией воспользовались перекупщики, которые стали продавать игрушки в десятки раз дороже их реальной стоимости — цены доходили до 500 долларов за игрушку. Продать панд предлагали даже некоторым олимпийским чемпионам!

Рею Кобояси, японский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 2022

Внешний вид панды, кстати, тоже говорящий. «Ледяной костюм» Бин Дуньдунь вдохновлен традиционным китайским зимним угощением тангулу — фруктом, покрытым прозрачной карамелью. Красочное кольцо вокруг лица панды напоминает об арене «Ледяная лента», главном конькобежном зале зимних Олимпийских игр в Пекине, а сердца на ладонях Бин Дуньдунь олицетворяют гостеприимство Китая.

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!