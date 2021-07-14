Спустя два года у талисманов олимпийской сборной России появились имена и характеры. Встречайте: «весельчак» Мишка-неваляшка и «серьезный и основательный» Шапко-кот!

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До начала Олимпиады в Токио — чуть больше недели. Олимпийский комитет России (ОКР) решил представить талисманов сборной: это Мишка-неваляшка (допустим) и… Шапко-кот (что-о-о?). В общем, смотрите:

Вот что о талисманах пишет ОКР (цитата по РИА Новости): «Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. Кот достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть».

Хотя погодите-ка, кажется, мы видели этих ребят раньше…

Промо-ролик о Талисманах Команды России Телевидение Олимпийского Комитета России

Талисманов впервые показала дизайн-студия Артемия Лебедева — еще в 2019 году. Правда, тогда у них не было имен. Тогда же мы узнали, что кот специально нарисован так, чтобы напоминал и рысь, и манула, и снежного леопарда. И шапку-ушанку, да. В общем, получается, что за два года медведя в виде неваляшки назвали Мишкой-неваляшкой, а кота в виде ушанки — Шапко-котом.

Что ж, вперед, Россия! С нами Шапко-кот!

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