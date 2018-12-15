У команды НХЛ «Сент-Луис Блюз» появился щенок-талисман. Он тренируется с командой и, возможно, 💩 в гостевой раздевалке

Спортивный американский телеканал ESPN показал фрагмент тренировки команды НХЛ «Сент-Луис Блюз». В тренировке принял участие щенок.

Сперва он схватил шайбу, быстро побежал с ней, но остановился — ведь нельзя же пропустить уборку льда и не проверить, можно ли что-то выкопать в образовавшемся мини-сугробе. Потом он начал отнимать у хоккеиста шайбу, но решил, что клюшку — перспективнее.

Щенок лабрадора по имени Барклай был взят в этом году из приюта и живет в Scottrade Center, где «Сент-Луис» играет домашние матчи. Команда пообещала воспитать его, чтобы пес в дальнейшем смог работать в службе сопровождения. Иногда на Барклая обращают внимание игроки других команд. «О, кого мы нашли 😍😍😍», — такая запись появилась в твиттере команды «Колорадо Авеланш», приехавшей на выездной матч:. «Как бы он вам не оставил чего в гостевой раздевалке,» — поиздевался в ответ твиттер «Сент-Луиса», снабдив этот твит таким эмодзи 💩.