шапито

Юная зрительница на матче НХЛ очень хотела получить шайбу. И получила ее с четвертой попытки

NHL
14:34, 16 апреля 2018
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Маленькая девочка, наблюдавшая за матчем «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс», очень хотела получить сувенирную шайбу. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли очень хотел ей эту шайбу вручить.

Три шайбы забрали стоявшие рядом с девочкой, использовав преимущество своего роста. И лишь четвертая шайба досталась юной зрительнице, которая к тому моменту уже успела расстроиться.

Юная зрительница очень хотела получить шайбу на матче НХЛ. Потребовалось четыре попытки

Маленькая девочка, наблюдавшая за матчем "Вашингтон Кэпиталз" и "Коламбус Блю Джекетс", очень хотела получить сувенирную шайбу. А нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Бретт Коннолли очень хотел ей эту шайбу вручить. У них все получилось, но не сразу

Опубликовано Шапито 16 апреля 2018 г.

В твиттере «Вашингтон Кэпиталз» ролик с девочкой и шайбой собрал за несколько часов более миллиона просмотров.

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