Хоккеист «Бостон Брюинс» две недели назад лизнул хоккеиста «Торонто Мейпл Лифс». НХЛ до сих пор не может решить, как к этому относиться

В первом матче плей-офф Кубка Стэнли между командами «Бостон Брюинс» и «Торонто Мейпл Лифс», который состоялся 14 апреля, произошел вот такой эпизод:

Брэд Маршанд целует Леонида Комарова QC News

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд (его называют главным задирой НХЛ) поцеловал и лизнул нападающего «Торонто» Комарова. Вероятно, он провоцировал соперника на грубость, но Комаров на провокацию не поддался. «В каком-то смысле мне понравилось», — сказал Комаров после этого матча.

С тех пор прошло две недели, но Национальная хоккейная лига до сих пор не может определиться, как она относится к этому эпизоду. 26 апреля журналист Элиотт Фридман написал, что, по его информации, представители Лиги позвонили в «Бостон» и попросили сказать Маршанду, чтобы он больше никого не лизал. Маршанд тут же опроверг слова Фридмана в своем твиттере.

После этого спортивный сайт ESPN выпустил материал, в котором приводились слова пресс-секретаря НХЛ о том, что Маршанду действительно выдано предписание не делать так больше. Но и это сообщение было впоследствии опровергнуто. Таким образом, никакого формального сообщения о действиях Маршанда НХЛ так и не выпустила.

«Бостон» обыграл «Торонто» в серии до четырех побед и в следующем круге встречается с «Тампой-Бэй». Счет в серии 1:0 в пользу «Бостона», Маршанд отметился в единственном матче серии голом и тремя результативными передачами.