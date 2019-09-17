У Олимпиады-2022 появились талисманы. Это летающая панда Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун

Jason Lee / Reuters / Scanpix / LETA

Панда Бин Дуньдунь — официальный талисман зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. При этом красный малютка-фонарик Сюэ Жунжун стал символом Паралимпиады-2022.

Панда Бин Дуньдунь

Организаторы Олимпиады в Пекине выпустили ролик, в котором немного рассказали о панде Бин Дуньдунь. Оказывается, у нее есть суперспособности! Гуляя по бамбуковым зарослям, панда соприкоснулась с таинственной сущностью, прилетевшей из космоса. Так Бин Дуньдунь научилась летать — и однажды даже вышла на околоземную орбиту.

Малютка-фонарик Сюэ Жунжун

Другая таинственная сущность вселилась в сделанный детьми китайский фонарик Сюэ Жунжун. Фонарик ожил, улетел и занялся спортом. Теперь он играет в керлинг, а еще катается на сноуборде и коньках.

24-е Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Пекин станет первым городом, принимающим и зимние, и летние Олимпийские игры — Летняя Олимпиада прошла здесь в 2008 году.