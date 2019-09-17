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У Олимпиады-2022 появились талисманы. Это летающая панда Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун
Источник: Meduza
Панда Бин Дуньдунь — официальный талисман зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. При этом красный малютка-фонарик Сюэ Жунжун стал символом Паралимпиады-2022.
Панда Бин Дуньдунь
Организаторы Олимпиады в Пекине выпустили ролик, в котором немного рассказали о панде Бин Дуньдунь. Оказывается, у нее есть суперспособности! Гуляя по бамбуковым зарослям, панда соприкоснулась с таинственной сущностью, прилетевшей из космоса. Так Бин Дуньдунь научилась летать — и однажды даже вышла на околоземную орбиту.
Малютка-фонарик Сюэ Жунжун
Другая таинственная сущность вселилась в сделанный детьми китайский фонарик Сюэ Жунжун. Фонарик ожил, улетел и занялся спортом. Теперь он играет в керлинг, а еще катается на сноуборде и коньках.
- 24-е Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Пекин станет первым городом, принимающим и зимние, и летние Олимпийские игры — Летняя Олимпиада прошла здесь в 2008 году.