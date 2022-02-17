ДАННОЕ ШАПИТО СОЗДАНО БЕРДВОТЧЕРОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ АГЕНТА ПОД ПРИКРЫТИЕМ

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Каждый бердвотчер сначала просто восхищается пролетающей вдалеке птицей, а потом стремится увидеть ее с все более близкого расстояния. Но что нужно, чтобы встретиться с ней буквально лицом к лицу? У Дрин из штата Нью-Йорк есть ответ.

Для это понадобится маскировочный костюм снайпера, очки для защиты глаз и самодельная кормушка, которая крепится на уровне носа. И вот любопытная синичка уже щелкает семечки в паре сантиметров от вас.

Reply to @vampdae IT WORKED!!! #birdladydrin #facefeeder #ghilliesuit #chickadee #fyp #bird Drin

Кормушку как у Дрин можно сделать из бумажной тарелки для пикника и скотча, который фиксирует ее прямо на очках. Вот ключевая часть инструкции.

How I made my FACE FEEDER (part 2) #birdladydrin #facefeeder #disclaimer #5minutecrafts #wildlife #birds #learnontiktok #edutok #diy #fyp Drin

Парный бердвотчинг может стать отличной идеей для свидания, но убедитесь, что вашему партнеру тоже нравятся птицы — по словам Дрин, ради некоторых видео ей приходится ждать на холоде около часа.

Just your average snow day ❤ @coolestpaulever #birdladydrin #marriedlife #pregnant #truelove #facefeeder #bird #corememories #fyp Drin

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