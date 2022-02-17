ДАННОЕ ШАПИТО СОЗДАНО БЕРДВОТЧЕРОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ АГЕНТА ПОД ПРИКРЫТИЕМ
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Каждый бердвотчер сначала просто восхищается пролетающей вдалеке птицей, а потом стремится увидеть ее с все более близкого расстояния. Но что нужно, чтобы встретиться с ней буквально лицом к лицу? У Дрин из штата Нью-Йорк есть ответ.
Для это понадобится маскировочный костюм снайпера, очки для защиты глаз и самодельная кормушка, которая крепится на уровне носа. И вот любопытная синичка уже щелкает семечки в паре сантиметров от вас.
Кормушку как у Дрин можно сделать из бумажной тарелки для пикника и скотча, который фиксирует ее прямо на очках. Вот ключевая часть инструкции.
Парный бердвотчинг может стать отличной идеей для свидания, но убедитесь, что вашему партнеру тоже нравятся птицы — по словам Дрин, ради некоторых видео ей приходится ждать на холоде около часа.