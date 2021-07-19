В США канадская казарка отыскала своего возлюбленного, которого забрали на операцию. Птица следила за тем, как работают врачи

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В штате Массачусетс есть центр по спасению диких животных, а рядом с центром — пруд, где живут канадская казарка по кличке Арнольд и его возлюбленная. Это долгие и прочные отношения — птицы провели вместе уже несколько лет.

Обычно казарки держатся на почтительном расстоянии от людей. Но недавно сотрудники центра заметили, что Арнольд начал хромать и падать на ровном месте. Тут-то соседи и забеспокоились. Птицу удалось изловить и отнести на осмотр в ветеринарную клинику при центре (вот что бывает, когда живешь в обустроенной среде). У Арнольда обнаружили серьезную травму лапы. Вероятно, во время плавания он сцепился с задиристой черепахой. Пострадавшей казарке дали антибиотики и назначили операцию на следующее утро.

Врачи уже готовили Арнольда к операции, как вдруг услышали настойчивый стук в дверь клиники. Это была его возлюбленная — она каким-то образом выследила самца и была очень возмущена, что ее не пускают внутрь. Операцию пришлось провести прямо у нее на глазах (дверь-то прозрачная). Птица все это время внимательно наблюдала за действиями врачей и ни на шаг не отходила от двери.

К счастью, операция прошла лучше некуда. Как только Арнольд очнулся после анестезии и позволил перебинтовать себе лапу, ему разрешили увидеться с возлюбленной. По словам сотрудников центра, птицы немедленно успокоились при виде друг друга. Через пару недель Арнольд окончательно поправится — и тогда уже они вместе с самкой вернутся в родной пруд. Где, будем надеяться, черепахи уже не будут никого задирать.

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Максим Иванов