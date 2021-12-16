Австралийские птицы записали один из самых популярных альбомов года. Он уже обошел в чартах The Weeknd и даже ABBA

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Кто-то скажет, что альбом «Songs of Disappearance» («Песни исчезновения») находится в пятерке самых популярных релизов австралийского чарта Aria на птичьих правах. И будет прав — ведь это 54 трека, состоящих из щебетания находящихся под угрозой вымирания австралийских птиц!

Various Artists — Topic

На создание альбома ушло более 30 лет. Вместо того, чтобы сидеть в студии, звукорежиссер Дэвид Стюарт часами гулял по лесам и прятался в кустах, поджидая нужных птиц. В среднем треки длятся от 26 до 50 секунд. Однако на релизе есть песня длиной почти три минуты — это фит всех птиц, поучаствовавших в записи.

«Songs of Disappearance» уже обошел в чарте The Weeknd, Оливию Родриго и других звезд, включая ABBA (и это с учетом Рождества!). Все вырученные от продажи альбома средства пойду на защиту природы.

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