Полиция в США остановила водителя, который вез скелет в худи в качестве пассажира Но зачем он это делал?

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Вот вам загадка от Жака Фреско: полиция штата Вашингтон останавливает автомобиль. За рулем — мужчина, на пассажирском сидении — скелет в худи. Чего хотел водитель? И что ему за это будет? На размышление дается 30 секунд.

Ответ такой: на американских автомагистралях есть специальные выделенные полосы (HOV lanes, или high-occupancy vehicle lanes) для транспортных средств с пассажирами. Они нужны для того, чтобы уменьшить дорожные заторы и загрязнение воздуха за счет большей загрузки транспорта. Для того, чтобы передвигаться по такой полосе, необходимо, чтобы в салоне помимо водителя находился как минимум один пассажир.

Этим и объясняется хитрость нарушителя, которая, правда, не сработала. Официальный представитель патрульной службы, который выложил в твиттере фотографию выше, отдельно уточнил, что скелет «не считается» — пассажир «должен быть живым».

Теперь водитель должен будет заплатить штраф 186 долларов — такое наказание предусмотрено за незаконную езду по выделенной полосе без пассажиров, если нарушитель пойман в первый раз. Сверх этого водитель заплатит 200 долларов — штраф для тех, кто использует куклы, манекены и другие «муляжи» пассажиров, включая скелеты (да, герой нашей статьи не один такой хитрый).

Кстати, скелет был не настоящий, а пластиковый. Иначе речь шла бы о совсем другом наказании…

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