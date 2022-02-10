Зловещая тайная полиция, семь букв, первая «г», последняя «о» Правильно — гаспачо! По крайней мере, так решила одна конгрессвумен
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Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен от Республиканской партии (а также сторонница теории заговора QAnon), выступила в среду с обличительной речью. Главной мишенью стала спикер Палаты представителей Конгресса, демократ Нэнси Пелоси. Вот отрывок из этой речи:
Мало того, что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая, по сути, ГУЛАГ округа Колумбия — теперь у нас есть гаспачо-полиция Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса, законодательной работой, которую мы делаем, нашими сотрудниками и американскими гражданами.
Да, вы не ослышались! На службе у демократов теперь гаспачо-полиция! 🍅🧊👮♂️Звучит довольно зловеще. Объяснение произошедшему довольно простое: Грин имела в виду гестапо — тайную полицию в нацистской Германии. А не гаспачо — холодный овощной суп из Испании. Надо ли говорить, что оговорку ей не простили.
Комментаторы продолжили проводить параллели с событиями Второй мировой войны и вспомнили коллаборационистское французское правительство Виши (а также луковый суп-пюре вишисуаз).
И немецкие ВВС, Люфтваффе.
Грин попыталась отшутиться, но позаимствовала чужую шутку.
Эх, захотелось, конечно, песню Radiohead «Gazpacho Police»…