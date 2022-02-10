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Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен от Республиканской партии (а также сторонница теории заговора QAnon), выступила в среду с обличительной речью. Главной мишенью стала спикер Палаты представителей Конгресса, демократ Нэнси Пелоси. Вот отрывок из этой речи:

Мало того, что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая, по сути, ГУЛАГ округа Колумбия — теперь у нас есть гаспачо-полиция Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса, законодательной работой, которую мы делаем, нашими сотрудниками и американскими гражданами.

«Моя любимая деталь: судя по тому, как читает Грин, заявление про „гаспачо-полицию“ было подготовлено заранее»

Да, вы не ослышались! На службе у демократов теперь гаспачо-полиция! 🍅🧊👮‍♂️Звучит довольно зловеще. Объяснение произошедшему довольно простое: Грин имела в виду гестапо — тайную полицию в нацистской Германии. А не гаспачо — холодный овощной суп из Испании. Надо ли говорить, что оговорку ей не простили.

«Каждое дело, за которое берется гаспачо-полиция, — холодное» (cold case это аналог «глухаря» в английском)

«Гаспачо-полиция заодно с анти-Фо»

«Срочно: Гамбурграбитель был арестован гаспачо-полицией и отправлен в ГУЛЯШ»

Комментаторы продолжили проводить параллели с событиями Второй мировой войны и вспомнили коллаборационистское французское правительство Виши (а также луковый суп-пюре вишисуаз).

«Гаспачо-полиция это, конечно, плохо, но элитный вишисуаз породил пюрированный террор»

«Вопрос в том, как гаспачо-полиция взаимодействовала с правительством Вишисуаз»

И немецкие ВВС, Люфтваффе.

«Что бы вы ни делали, не позвольте ей начать говорить про Люфтвафли»

«Правосудие — это блюдо, которое подают холодным»

«Это случайно не гаспачо-полиция?»

«Представляем гаспачо-полицию Нэнси Пелоси»

«Капитан гаспачо-полиции явился на службу»

«Урежьте финансировании гаспачо-полиции»

Грин попыталась отшутиться, но позаимствовала чужую шутку.

«Никакого супа для тех, кто шпионит за членами Конгресса. Их отправят в ГУЛЯШ»

Гаспачо-полиция, арестуйте этот пирог

Эх, захотелось, конечно, песню Radiohead «Gazpacho Police»…

Да, бывает гаспачо без помидоров!

Что приготовить из авокадо, если у вас есть только одна штука Салат, гаспачо, смузи и, конечно, тако

Да, бывает гаспачо без помидоров!

Что приготовить из авокадо, если у вас есть только одна штука Салат, гаспачо, смузи и, конечно, тако

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