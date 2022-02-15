Теперь мы знаем, как хотим проводить время в 81 год. Просто посмотрите, как Аль Пачино прогуливается по Беверли-Хиллз

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Не знаете, как взять от своего дня максимум? Просто посмотрите, как Аль Пачино в 81 год прогуливается по Беверли-Хиллз в черном спортивном костюме и солнцезащитных очках.

Можно предположить, что секрет бодрости знаменитого актера в музыке, которая играет в его наушниках.

Появилась версия, что это альбом Оксимирона «Красота и Уродство».

Мы так и представляем, как Аль Пачино думает «Who is Ekaterina Shulman?»

По другой версии, это трек Эминема «The Real Slim Shady».

«May I have your attention, please?»

Или саундтрек к сериалу «Наследники».

Смотреть со звуком!

Также выяснилось, что есть и неожиданная проблема — есть те, кто путают Аль Капоне и Аль Пачино.

Но большинство просто позавидовали отличной форме и оптимизму Аль Пачино и даже собрали лукбук из вещей, которые, предположительно, были на нем.

Недавно Аль Пачино сыграл в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи», а в этом году выходит триллер «Снифф», где он появится вместе с Морганом Фриманом и Дэнни ДеВито.

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Фото в анонсе: Spot / Backgrid / Vida Press