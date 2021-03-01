Аль Пачино вздремнул во время созвона по зуму. Этим созвоном была церемония «Золотой глобус»

В этом году премия «Золотой глобус» проходила в непривычном формате — из-за пандемии коронавируса участников подключали по видеосвязи. Среди номинантов был и Аль Пачино, которого выдвинули в категории «Лучший актер в драматическом сериале» за роль убийцы нацистов в «Охотниках».

И то ли Аль Пачино было не очень интересно участвовать в созвоне по зуму, то ли ему уже хватило номинаций на «Золотой глобус» (у него их около 20 за всю карьеру), то ли актеру просто хотелось спать… Мы не знаем! В общем, Аль Пачино уснул прямо во время церемонии награждения — и, по мнению многих зрителей, все правильно сделал. Хотя, возможно, он всего лишь смотрел в телефон.

«Вы просто не могли дать Аль Пачино вздремнуть, да?»

На записи видно, как актер, как минимум пару секунд глядевший в одну точку, резко поднимает голову при оглашении номинантов в его категории.

«Выбирайте своего бойца: спящий Аль Пачино против спящего Мартина Скорсезе»

«Шел второй год карантинного ада и созвонов по зуму. Мы все — это Аль Пачино»

«Аль Пачино, спящий на „Золотом глобусе“, — это сильнейший момент, в котором я почувствовал связь со знаменитостью»

«„Скажи привет моему другу подушке!“, — сказал Аль Пачино после того, как его застукали спящим во время созвона по зуму»

Награда в итоге досталась Джошу ОʼКоннору из сериала «Корона», но, как шутят зрители, Аль Пачино хотя бы провел время с пользой.