Аль Пачино вздремнул во время созвона по зуму. Этим созвоном была церемония «Золотой глобус»
В этом году премия «Золотой глобус» проходила в непривычном формате — из-за пандемии коронавируса участников подключали по видеосвязи. Среди номинантов был и Аль Пачино, которого выдвинули в категории «Лучший актер в драматическом сериале» за роль убийцы нацистов в «Охотниках».
И то ли Аль Пачино было не очень интересно участвовать в созвоне по зуму, то ли ему уже хватило номинаций на «Золотой глобус» (у него их около 20 за всю карьеру), то ли актеру просто хотелось спать… Мы не знаем! В общем, Аль Пачино уснул прямо во время церемонии награждения — и, по мнению многих зрителей, все правильно сделал. Хотя, возможно, он всего лишь смотрел в телефон.
На записи видно, как актер, как минимум пару секунд глядевший в одну точку, резко поднимает голову при оглашении номинантов в его категории.
Награда в итоге досталась Джошу ОʼКоннору из сериала «Корона», но, как шутят зрители, Аль Пачино хотя бы провел время с пользой.