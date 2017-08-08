Украинец уснул на надувном батуте. Его унесло в море и прибило к Крыму

Пограничная служба Крыма 5 августа обнаружила в Каркинитском заливе надувной батут, на котором находился 18-летний украинец.

Как выяснили пограничники, 2 августа житель Херсонской области по имени Михаил решил переночевать на детском надувном батуте, установленном на набережной села Лазурное — юноша работал там охранником. Утром Михаил обнаружил, что находится в открытом море. «Там он провел почти трое суток в условиях сильнейшей жары (в последние несколько дней температура воздуха в тени в Крыму достигает 40 градусов), отсутствия воды и еды», — сообщило РИА Новости. Когда погранслужба нашла Михаила, он был истощен и обезвожен.

Юношу поместили в больницу в поселке Черноморское на западе Крыма. У него диагностирован тепловой удар. Как украинец вернется домой, в погранслужбе не уточнили.