Стив Бушеми на Хэллоуин нарядился в свой лучший костюм. Актер изобразил мем «How do you do, fellow kids» (который сам же и породил!)

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Помните главный мем со Стивом Бушеми? Тот самый фрагмент сериала «Студия 30», в котором актер маскируется под подростка со скейтбордом и кепкой задом-наперед!

Тогда же он произносит знаменитое «How do you do, fellow kids» («Как поживаете, друзья-детишки?»), ставшее олицетворением людей другого поколения, которые пытаются подражать молодежи, чтобы сойти за своих.

How do you do fellow kids? pootard

Так вот, Бушеми спустя 9 лет повторил свой образ на Хэллоуин! В таком виде актер угощал детей конфетами и фотографировался с соседями. Одежда та же, в руках — скейтборд. Кажется, в этот раз друзья-детишки были особенно рады встрече с актером.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой